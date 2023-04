La rimonta del Torino e il calendario: perché si può

La rimonta del Toro griffato Ventura

Insomma, per compiere una rimonta del genere sarà doppiamente difficile, quest'anno. Il Torino dovrebbe improvvisamente diventare molto più prolifico in attacco. E migliorare la cerniera difensiva. All'epoca, i granata di Ventura affrontarono in sequenza il Cagliari, il Catania, il Genoa (2 gol nell'extratime e successo clamoroso in extremis in rimonta), la Lazio, l'Udinese, il Chievo, il Parma e la Fiorentina. Quest'anno, i prossimi avversari saranno la Lazio, l'Atalanta, la Sampdoria, il Monza, il Verona, la Fiorentina, lo Spezia e l'Inter.