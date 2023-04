Il Torino scivola: le quattro ragioni dell’involuzione

TORINO - Questo giro del mondo in 70 giorni, dal 5 febbraio (Torino-Udinese 1-0) al mesto pareggio di domenica con la Salernitana, è risultato più uno scivolamento progressivo che un crollo secco , ma alla fine della fiera ha ugualmente prostrato la squadra granata. E azzannato il morale dei tifosi : di sicuro. Dello spogliatoio, anche. La delusione di Juric , poi, è emersa più volte, comprensibilmente, nelle varie conferenze stampa di queste ultime settimane. Due mesi e mezzo fa il Torino si librava sulle ali delle illusioni, che si chiamavano speranze ed erano appoggiate su una crescita oggettiva, certificata dalla posizione in graduatoria. Quel 5 febbraio sancì il salto del Torino sul 7° gradino, dopo che per settimane la squadra era comunque rimasta meritevolmente incastrata nella parte sinistra della classifica.

La discontinuità nel rendimento era emersa anche a gennaio: il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Milan, la sconfitta in casa con lo Spezia, ma subito dopo anche la vittoria in campionato a Firenze. Viaggiavano più lentamente il Bologna, la Fiorentina, l’Udinese, il Sassuolo. Quando il 10 febbraio il Toro tornò a San Siro davanti al Diavolo, iniziò la discesa: la prima delle 4 sconfitte incassate in 9 partite , con solo 2 vittorie e 3 pareggi. Il 2 a 2 con la Cremonese fece il paio con i punti persi a inizio gennaio contro il Verona (1-1) e ora con la Salernitana. Il derby svoltò di male in peggio nella ripresa dopo quella traversa di Linetty , le due vittorie di fila sul Bologna e a Lecce riportarono in corsa i granata, quindi seguirono 2 botte allo stomaco (Napoli e Roma) e altrettanti pareggi in modi diversi deludenti, sino alla cristallizzazione dell’11° posto. Crediamo di poter individuare 4 macroragioni, planando a volo d’uccello.

Torino, le 4 macroragioni

Tutte intersecate tra loro, inevitabilmente, sino a trasformare ciò che era un volano positivo in una spirale sotto molti aspetti negativa. Indubbiamente gli infortuni hanno condizionato scelte e prestazioni. «Ci siamo indeboliti», sentenziò Juric dopo la cessione di Lukic, «perché è vero che abbiamo preso Ilic, ma ha anche soltanto 22 anni e sarà da inserire da zero nel nostro gioco». L’importanza del ruolo non è neanche da sottolineare: sì, invece, le 4 partite e mezze saltate, con due infortuni che hanno enormemente rallentato il suo inserimento e appesantito lo stato di forma. Con Pellegri nei fatti quasi sempre non schierabile, si sono poi fatti male, tra i giocatori più utilizzati, anche Aina (ancora lungodegente), con Lazaro già da tempo out e non ancora al meglio oggi, nonché Vlasic (4 partite saltate), Miranchuk e persino Karamoh, a marzo (3 incontri persi, dopo 3 gol in 5 partite). Connessa indirettamente alla sequela di infortuni la condizione fisica generale, non esattamente un fiore all’occhiello un po’ per tutti e non solo per chi è emerso da guai fisici.

Torino, difficoltà fisiche che condizionano il gioco

Che i granata non siano più brillanti è abbastanza sotto gli occhi di tutti. La tenuta atletica sui 90 minuti permane, ma appaiono più ridotti i periodi di forcing, di pressing alto, di folate impetuose e aggressive (una delle virtù del gioco di Juric). E più di una volta alcuni buoni primi tempi hanno lasciato spazio a riprese condizionate da maggiori affanni nella doppia fase. Le assenze per infortunio (troppe, in 2 mesi) e la perdita di leggerezza atletica hanno sicuramente appesantito la produzione di gioco, oltreché indebolito la fase difensiva allargata a tutti i reparti. La manovra è diventata nel complesso più lenta e prevedibile. E quando sulle fasce o sulla trequarti latitano le fughe e l’inventiva, tutta la squadra finisce inevitabilmente per patirne. In questo caleidoscopio di cause ed effetti che si mescolano tra loro e che purtroppo moltiplicano le conseguenze negative, quei limiti tecnici oggettivi di qualità e personalità tante volte sottolineati da Juric si amplificano. Ed è da questo cono d’ombra che il Torino deve uscire. Sabato, la Lazio: esame durissimo, ma anche un’occasione per stupire.