Torino, scongiurate lesioni gravi per Ricci. L'esito degli esami

Buone notizie per il Torino e per Ivan Juric. Samuele Ricci è stato sottoposto ad esami strumentali al polpacco destro: è stato evidenziato un edema di lieve entità sul gemello. Scongiurate, quindi, lesioni gravi. Sospiro di sollievo per il tecnico Juric per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista.