Al Fila gli Invincibili vegliano sul Torino

TORINO - Al Filadelfia ecco comparire la gigantografia del Grande Torino a coprire il moncone del vecchio stadio, là dove la squadra più forte del mondo dava spettacolo e conquistava successi. L’opera di ristrutturazione è in corso ed è curata dalla ditta Fiammengo, che sta effettuando gratuitamente l'intervento in collaborazione con il Circolo Soci Torino FC 1906. E vedere Valentino Mazzola e compagni adesso, verso l’anniversario di Superga, fa venire il batticuore. Gli Eroi ci sono e lottano al Fila, sempre. Che i ragazzi di Ivan Juric, che lì si allenano, vengano pervasi dallo spirito degli Invincibili per le ultime partite di campionato.