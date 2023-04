Torino, domani la ripresa: faccia a faccia tra Juric e i giocatori

TORINO - Domani la ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato a Roma contro la Lazio. Dopo due giorni di riposo, quindi, Ivan Juric ritroverà i suoi giocatori pronti a ripartire. Il tecnico croato, prima di cominciare i lavori, terrà rapporto la squadra. Un faccia a faccia in cui uscirà un discorso motivazionale perché l’allenatore, subito dopo il pareggio contro la Salernitana, ha esaltato i suoi: «Sono strafelice di quello che sta facendo la squadra, in classifica abbiamo più punti dello scorso anno dove c’erano dei veri e propri big che sono andati via, ai miei giocatori non posso chiedere di più».

La rincorsa del Toro pensando al 2014

E allora li inciterà a concludere la stagione alla grande, ricordando anche le sensazioni di Cairo che ha paragonato la situazione attuale a quella del 2014 quando alla fine, grazie ad una serie di circostanze, i granata conquistarono l’Europa League. Il morale dei giocatori è comunque alto, tutti sanno che la sfida di Roma è proibitiva ma c’è la consapevolezza di ottenere un risultato che tenga accesa la fiammella della speranza. In questo momento il più convinto di tutti è Sanabria che con la rete firmata contro la Salernitana si sta trasformando in bomber vero visto che nella classifica dei marcatori ha raggiunto quota 9 ed è ad un passo dalla doppia cifra. Buone notizie anche sul conto di Ricci: gli esami strumentali al polpacco destro hanno evidenziato un edema di lieve entità sul gemello. Scongiurate, quindi, lesioni gravi. Sospiro di sollievo per il tecnico Juric per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista. Il suo impiego per Roma, comunque, resta ancora in dubbio.