Torino: Juric, faccia a faccia con giocatori e staff

TORINO - Oggi la ripresa degli allenamenti, dopo 24 ore di riposo. E sarà un giorno importante. Ivan Juric , infatti, prima di cominciare i lavori avrà un faccia a faccia con i giocatori e il suo staff anche per capire i motivi dei tanti infortuni. Non sarà un confronto, neppure un discorso duro. Tutt’altro: l’allenatore croato, dopo i fischi dei tifosi di domenica al termine della partita contro la Salernitana, confermerà ai suoi ragazzi quello detto subito dopo l’ultima di campionato. Guarderà in faccia i suoi ragazzi, li inviterà a non ripetere certi errori e ribadirà che resta soddisfatto di quello che stanno facendo. Sarà un modo per caricarli in vista del finale di campionato. Il 7º posto è lontano e a questo punto difficile da raggiungere, ma la speranza deve sempre restare viva e la fiammella dovrà restare accesa anche dopo la difficilissima sfida di Roma contro la Lazio in programma sabato. La Lazio, tra l’altro, porta buoni ricordi, come ha sottolineato il presidente Urbano Cairo sulla possibilità di raggiungere ancora l’Europa. "Sono fiducioso, potremmo ripetere la grande rimonta del 2014 nelle ultime 8 giornate, abbiamo gli stessi punti di allora...". Ricordiamo che in quella stagione i granata arrivarono settimi con 57 punti, ma presero il posto del Parma (6º con 58 punti) che per motivi economici fu declassato ed escluso dall’Europa. Ma torniamo alla Lazio.

Cairo, il precedente del 2014 e il faccia a faccia con Juric

Il 19 aprile del 2014 i granata pareggiarono all’Olimpico contro i romani (3-3 il risultato con reti granata di Kurtic, Tachtsidis e Immobile, con Ventura in panchina) e rafforzarono la loro convinzione di poter agguantare la competizione europea che, tra l’altro, nella stagione successiva portò grandi soddisfazioni con la notte magica del San Mames. Ricordate? Come dimenticare per i tifosi granata, che da anni sognano una sera come quella. Partita importante, dunque. Per l’onore e per la gente che ha cominciato a rumoreggiare, stanca e sfinita da tante e troppe stagioni insignificanti. Alla fine della sfida contro la Salernitana il messaggio della curva Maratona era stato forte e chiaro, l’invito è stato quello di dare di più. Ivan Juric alla fine, pur difendendo i giocatori, ha ammesso che la gente torinista merita qualcosa in più, e comunque va rispettata. Il tempo stringe, le possibilità per dare un senso importante alla stagione stanno arrivando al capolinea, ecco perché la partita di Roma va affrontata con lo spirito giusto, senza paura, con grinta ma soprattutto con l’ambizione di portare a casa un successo di prestigio contro una delle squadre più in forma del campionato. E Juric, oggi alla ripresa degli allenamenti, farà presente tutti questi aspetti. Perché non può e non deve finire così...