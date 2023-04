Vanja sfida Sergej: la saga dei Milinkovic infiamma Lazio-Torino

TORINO - Sarà un sabato speciale per la famiglia Milinkovic-Savic e in particolare per il portiere granata Vanja. Perché il numero uno del Toro si presente davanti a suo fratello Sergej da grande protagonista. Forse per la prima volta da quando è al Torino visto che ai mondiali in Qatar è stato il titolare della nazionale serba. Una bella soddisfazione, la sua. Adesso si presenta al cospetto del laziale col petto in fuori ma, purtroppo per lui, protagonista in una squadra sulla carta nettamente inferiore a quella laziale.