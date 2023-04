Lazio-Torino: in totale un solo successo per Juric contro Sarri

TORINO - Toro in casa della seconda della classe, Juric che fa visita a Sarri . Con l’obiettivo di invertire un trend che sorride decisamente al tecnico dei biancocelesti. Sia in relazione alla sfide complessive contro il Toro, sia ai faccia a faccia contro il croato.



Per la Lazio resta in dubbio Ricci



Questo il riepilogo: 8 le sfide complessive tra Juric e Sarri, uno solo il successo ottenuto dall’attuale allenatore dei granata. Quando guidava il Verona con l’avversario di sabato che, invece, sedeva sulla panchina della Juve (2-1). Mentre Sarri ha incrociato 15 volte in carriera il Torino: una sconfitta (in B con il Pescara) a fronte di 8 vittorie e 6 pareggi. Da vedere, venendo al campo, se per puntare a un risultato positivo Juric potrà contare su Ricci, reduce dalla forte contusione al polpaccio subita contro la Salernitana.