Lazio-Toro è (anche) una questione d'onore. Ecco perché Juric ci crede

Sicurezze

«Ma noi siamo convinti di fare una grande partita. Sappiamo come giocano loro e ci siamo preparati», sostiene Ivan. Il Toro ha recuperato Ricci, che scenderà in campo dall’inizio mentre Pellegri andrà a giocare in Primavera, «così ritrova certezze, ha bisogno di giocare». Il tecnico si aggrappa ai tre punti in più rispetto allo scorso anno e vede nei suoi una stagione positiva. Intanto sta lavorando per il futuro, vuol far crescere i suoi giocatori: «Vi assicuro che molti stanno migliorando», dice. E per questo vuole iniziare un filotto di risultati positivi, il massimo sarebbe cominciare proprio contro la squadra di Maurizio Sarri per dare un segnale, «perché i miei giocatori sono motivatissimi, hanno stimoli». Nel senso - aggiungiamo noi - che vogliono meritarsi la riconferma perché al momento non ci sono certezze. Il Toro guarda avanti, dunque, con l’obiettivo di riconquistare i suoi tifosi. E considerato il modo in cui si sono messe le cose, sarebbe già un bel passo avanti.