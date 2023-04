Lazio-Torino, Juric: Vlasic in mezzo e le condizioni di Ricci e Pellegri

TORINO - " Le tre partite contro Sarri sono state tutte e tre belle e abbiamo preso gol all'ultimo minuto anche facendo bene. Sono state combattute. Sappiamo le loro qualità e il modo di giocare, hanno grandissimi giocatori che in ogni momento possono decidere, ma visti i tre precedenti siamo fiduciosi di poter fare una buona prestazione". Alla vigilia di Lazio-Torino il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa : “Sappiamo come giocano: palla avanti, palla indietro, terzo uomo. Abbinano anche il lancio lungo in certe situazioni. Tra loro traspare grande conoscenza perché giocano sempre gli stessi e poi negli ultimi venti metri hanno grandi qualità. Con la Lazio sarà più facile rispetto alla Salernitana? Non sono d’accordo, la Salernitana si chiudeva ma abbiamo dominato. La Roma è squadra diversa, ha giocatori con una certa mentalità e un’abitudine che permette loro di stare bassi. La Lazio è capace di difendersi basso ma anche altre cose, sono una squadra completa. Ci saranno tutte e due le fasi di gioco. Durante il loro palleggio devi rubare e ripartire . Quando palleggi tu - e mi sembra che nelle ultime tre partite contro di loro abbiamo avuto più possesso - bisognerà essere bravi a farlo velocemente e bene perché loro sanno chiudersi”.

Juric e le motivazioni del Torino

"Io li vedo molto motivati. Con la Salernitana abbiamo regalato un gol, Ricci fa un errore banale. Ma sono ragazzi giovani e bisogna accettarlo. Per il resto hanno fatto una partita splendida. Se la rivedete bene, vi accorgete tutto quello che hanno creato e quello che non hanno concesso. I dati statistici, come expected goals e dominio territoriale, dicono che abbiamo fatto tante belle cose ma ci è mancato un altro gol. Anche durante la settimana, non noto minimamente un calo, anzi, vedo una grandissima crescita in tanti dei ragazzi e sono molto soddisfatto. Ora è ovvio che giochi contro la Lazio, una squadra di grande livello; pure se fai tutto bene il risultato potrebbe essere negativo, ma vedo una squadra motivata. Intanto abbiamo tre punti in più di un anno fa pure se abbiamo perso tanti giocatori. Tanti giocatori, da Sanabria a Miranchuk a Radonjic a Schuurs, stanno facendo un’annata spettacolare, la loro migliore. A me dispiacciono i punti persi con Salernitana e Sassuolo perché guardando i dati vedi che erano partite da vincere ma non ci siamo riusciti. La squadra però c’è e vuole fare il massimo", prosegue Juric.