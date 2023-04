Scusate, quando fate il Toro?

TORINO - Dagli squilli regolarmente mancati contro le big anche in queste ultime 2 stagioni alla partita di oggi contro la Lazio per capire se il campionato del Toro avrà ancora un senso, dai puntini sulle i di Juric sulle reazioni dei tifosi non esattamente al settimo cielo per i 2 punti presi in 4 partite di cui 3 in casa compresa la Salernitana, allo schiribizzo di Radonjic “milanista vero per sempre” che sui social si scalda per i rossoneri in Champions, dai giocatori che si abbracciano sorridenti con quelli della Juve dopo un derby di Coppa Italia perso 4 a 0, all’eco delle esternazioni di giubilo di Bayeye che subito dopo la milionesima sconfitta cairota in un derby si fa ritrarre felice nello spogliatoio con Pogba, da Milinkovic-Savic (chiaramente Vanja, non sia mai il laziale Sergej) che critica i tifosi perché si erano permessi di criticare il (non) derby (non) giocato all’andata, ai ciclici casi sempre uguali dopo i derby persi come quella volta Segre che aveva voluto lasciare un insegnamento a chi sarebbe venuto dopo (come Bayeye) facendosi fotografare tutto contento con la maglia di Dybala dopo il derby perso numero 999 mila novecentonovantanove, dai prestiti con diritto della scorsa stagione non riscattati anche per assestatissimi colpi di sfortuna (Mandragora, Praet, Brekalo, Pjaca più Pobega in prestito puro per far prima), a quelli di quest’anno che ancora non si è capito bene come andrà a finire per i vari Vlasic, Miranchuk, Lazaro, Gravillon e Vieira, dalla richiesta di uno sconto per comprarli, alla domanda su come diavolo si faccia a costruire uno zoccolo duro se ogni anno prendi 5 giocatori a noleggio che significano una squadra intera a biennio (in teoria formativo).