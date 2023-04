Lazio-Torino, i convocati di Juric e Sarri: la decisione su Immobile

Ore di vigilia per Torino e Lazio. I granata questo pomeriggio affronteranno i biancocelesti allo stadio Olimpico, appuntamento alle ore 18. La compagine di Sarri è in rampa di lancio e in piena corsa per un posto in Champions League, ma la squadra di Juric sarà carica nel tentativo di trovare una vittoria che manca dal 12 marzo (in casa del Lecce, 0-2). Da lì in poi per il Toro 2 sconfitte e 2 pareggi, l'ultimo la scorsa settimana in casa contro la Salernitana.