Lazio-Toro è decisiva per i granata, in un senso o nell'altro: e non è un paradosso

INVIATO A ROMA - Lazio-Torino, per chi è più importante, per chi può essere decisiva, anche oltre i 90 minuti dell'Olimpico? Può sembrare un paradosso, non è così, perché sicuramente questa sfida può definire una volta per tutte ma in negativo il campionato del Torino oppure rilanciarlo verso una clamorosa rimonta in classifica. Meno ansie, da tanti punti di vista, può avere invece la Lazio di Sarri, seconda in classifica e ben determinata a rinsaldare il piazzamento dietro al Napoli e la zona Champions, ma per i biancocelesti non si tratta di una partita dal “o la va o la spacca", come invece può sembrare per il Torino, nella parte destra della graduatoria.