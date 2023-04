Torino, Karamoh denuncia gli insulti razzisti: la storia sui social

L'attaccante del Torino, Karamoh , ha denunciato insulti razzisti nei suoi confonti subiti nel corso del match contro la Lazio, vinto dai granata 1-0 . Il giocatore ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, dove si nota un tifoso biancoceleste insultarlo e offenderlo: "Come è possibile che questo tipo di persone possa ancora entrare allo stadio nel 2023?" - queste le parole del giocatore.

Lazio-Torino e gli insulti razzisti

A dieci minuti dal termine del match, le telecamere hanno ripreso l'insulto razzista nei confronti di Karamoh. Un episodio deplorevole nel giorno in cui il presidente della FIGC Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku come gesto esemplare per la lotta contro ogni tipo di discriminazione.