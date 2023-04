Torino applaude gli Schuurs: Perr da Nazionale, Demy vince a Stoccarda

TORINO - “Piero” è risultato il migliore in campo nella prova brillantemente vinta dal Toro a Roma contro la Lazio, la sorella e tennista Demy ha trionfato in doppio a Stoccarda (in coppia con la statunitense Krawczyk: 6-4, 6-1 contro l’altra americana Melichar e la messicana Olmos): potere degli Schuurs, atleti eccellenti che si tratti di calciare un pallone o di colpire una pallina con la racchetta. Il primo una volta di più si candida a entrare in pianta stabile nella Nazionale olandese, la seconda, che prima dell’inizio del torneo era numero 12 della classifica, entra nella top ten mondiale di doppio. Restando al tennis sarebbe potuta essere una giornata ancora più ricca, per l’Olanda: peccato che Botic van de Zandschulp, impegnato in finale contro Rune negli Internazionali di Monaco di Baviera, come già successo nella semifinale di Montecarlo a Sinner si sia fatto irretire dal giovane danese. Il quale, una volta per un presunto problema alla spalla, e una seconda per un ugualmente presunto guaio alla caviglia, abbia interrotto il match in momenti chiave per consentire l’intervento del medico.