Torino, le sette sfide capitali

TORINO - Era, la Lazio, uno tra gli ostacoli più tosti lungo la strada che potrà portare il Toro in Europa: ebbene, i granata possono mettere una spunta con i tre punti, grazie alla conclusione da fuori area di Ilic che ha inchiodato un Provedel tutt’altro che ermetico, nella circostanza. Una vittoria maturata a coronamento di una prestazione in crescendo: in difficoltà nel primo quarto d’ora, la squadra di Juric è gradualmente sbocciata finendo per dominare la partita. Il croato ha stravinto il confronto tattico con Sarri, la condizione atletica è apparsa più che buona, e la concentrazione ha accompagnato i granata dall’inizio alla fine. Pretendere che il Torino possa mantenere la stessa intensità da qui alla fine del campionato è forse eccessivo, che il tecnico croato si aspetti dai suoi giocatori il medesimo atteggiamento dall’Atalanta all’Inter no. E, se così sarà, le possibilità di agganciare il settimo posto che può portare alla Conference League saranno concrete. Battendo questa sera la Roma i nerazzurri di Gasperini - ora settimi - andrebbero a più 10 punti. Tantissimi, a 7 gare dalla fine, quindi con 21 punti a disposizione. È però, quella in corso, una stagione tristemente condizionata dai responsi della giustizia sportiva, come già nelle precedenti due occasioni in cui il Toro di Cairo si qualificò in Coppa: una prima volta per i guai che penalizzarono il Parma, una seconda per quelli che affossarono il Milan. Chiaramente i granata non devono procedere sperando di speculare sulle disgrazie altrui, anzi dovranno guardare unicamente in casa propria: mantenere la giusta attenzione, allenarsi al 110%, scendere in campo in ogni occasione con il desiderio di regalarsi una nuova soddisfazione.