Torino, Vlasic ha iniziato la volata: il risveglio per il riscatto

Non è un caso che il croato sia nuovamente sbocciato con Miranchuk in panchina: non è una diminutio nei confronti del fantasista di proprietà dell'Atalanta, ma un semplice fatto di coesistenza. Aspetto che ha messo in risalto anche Juric nelle scorse settimane: insieme, sulla trequarti, non hanno lunga vita. Ma in un Toro che ambisce a crescere gli uomini sui quali poter contare devono essere necessariamente più di undici, altrimenti sarà dura elevarsi nel tempo. Vlasic è tornato, alla sua maniera. Si era scrollato di dosso un po' di negatività anche nel nuovo abito da centrale di centrocampo cucito da Juric: un esperimento più che un reale piano per il futuro, ma almeno Nikola ha trovato un po' di spazio. Riacquisendo la fiducia nei propri mezzi.

Vlasic, negli ultimi sette turni deve conquistare la permanenza al Toro

Ora la stagione di Vlasic può vivere una nuova fase. Già, perché negli ultimi sette turni di campionato deve conquistare la permanenza al Toro. Sicuramente complicata: la cifra da sborsare al West Ham (13 milioni) è davvero alta. Lo ha dimostrato il campo: è un giocatore sicuramente valido, ma ancora discontinuo e in cerca di un'identità che viaggiando verso il ventiseiesimo compleanno deve trovare. I granata possono far leva su uno sconto da parte degli inglesi, ma i guai recenti degli Hammers sono ormai alle spalle, visto che la formazione di David Moyes è a un passo dalla salvezza. Dunque, sarà difficile aspettarsi un fuori tutto. Soprattutto per quanto riguarda Vlasic, che a ovest di Londra è arrivato nell'estate 2021 per 28 milioni più ricchissimi bonus dal Cska Mosca.

A convincere il Toro a spingersi fino a spendere 13 milioni ci deve pensare il ragazzo, ora determinato a riconquistare una maglia da titolare. Possibile che venga riproposto anche contro l’Atalanta dall’inizio: a lui Juric chiede qualche gol in più, ma soprattutto una scia positiva di prestazioni simile a quella vista contro la Lazio. Adesso Vlasic sta bene: le scorie che gli ha lasciato il Mondiale sono superate, la tristezza che stava circondando la sua esperienza sotto la Mole sta volando via giorno dopo giorno. Anche le parole del classe ‘97 al fischio finale contro i biancocelesti rinfocolano le speranze per un epilogo in grande stile, a partire dal duello contro l’Atalanta: «Io e la squadra siamo felici. Contro l’Atalanta è sempre una sfi da difficile. Giocano come noi, con duelli uno contro uno, per cui sicuramente non sarà facile». Al trequartista granata il compito di prendere per mano il gruppo. Alla sua maniera: con corsa, inserimenti e magari con altri gol come quello segnato alla Lazio. Un timbro da tre punti, ma ne serviranno altri per l’accelerata finale del Toro.