Torino, scatta l'operazione Atalanta tra gli applausi dei duemila

TORINO - (a.p.) La carica del Filadelfia. Tutti assieme, nel giorno di festa, della Liberazione, per caricare i granata che sognano ancora l’Europa. Circa 2000 tifosi sugli spalti, tra cori e olè. Quando entra in campo Ivan Juric, il condottiero, il Fila esplode in un’autentica ovazione. Il tecnico croato saluta con la mano in alto, di lì e di qua. Il feeling è totale. Applausi anche per tutti i giocatori. C’è da preparare il match con l’Atalanta che ha appena stracciato la Roma di Mourinho. Juric contro il maestro Gasperini, una partita nella partita. Vieira intanto si allena a parte sul campo secondario.