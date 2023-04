Torino: Juric spia Gasperini

TORINO - È risaputo: Ivan Juric conosce molto bene il modo in cui lavora Gian Piero Gasperini , essendo di fatto cresciuto in qualità di tecnico prendendo a piene mani dal lavoro proposto dal tecnico di Grugliasco. Il quale, però, adatta determinati movimenti ai giocatori che allena in una data stagione. Ogni Atalanta è insomma simile alla precedente - da 7 anni a questa parte, cioè da quando Gasperini siede sulla panchina nerazzurra - ma con differenti sfumature.

Sabato il croato sarà ancora privo degli infortunati Aina, Vieira e Zima

Per cogliere le quali, ieri sera, il croato assieme al vice Paro era al Gewiss Stadium di Bergamo dove ha assistito al successo della squadra di casa che ha battuto 3-1 la Roma di Mourinho. Una prova, quella dell’Atalanta, in grado di spaventare. Ma non questo Toro reduce dalla splendida vittoria esterna contro la Lazio. Intanto, sabato, Juric non potrà contare su Aina, Vieira e Zima, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.