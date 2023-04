Torino, Juric, le gambe e il riposo in più

TORINO - Torino-Atalanta, sabato: c'è un piccolo vantaggio che potrebbe rivelarsi anche grande per gli esiti della sfida. Oppure marginale? In attesa di scoprirlo, resta il fatto che il Torino, rispetto all'Atalanta, avrà goduto di 48 ore in più di riposo e lavoro, quando scenderà in campo. I ragazzi di Juric sabato scorso a Roma contro la Lazio hanno dimostrato vigoria, brillantezza atletica. I nerazzurri di Gasperini invece hanno giocato ieri sera contro la Roma: 2 giorni dopo. Una partita anche per loro molto dispendiosa, conclusa con un successo meritato.