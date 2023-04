Stadio al Toro: se ne parla in Comune

TORINO - Cairo e lo Stadio Grande Torino. La partita per l’acquisto del glorioso impianto in cui giocano i granata è cominciata da un po'. Dalla fasi dialettiche, ovviamente importanti, si sta passando a quelle pratiche. Domani, infatti, la V e la I Commissione Consiliare e l'assessore allo sport Domenico Carretta sono stati convocati per discutere alle ore 11.30 nella sala dell'Orologio di Palazzo Civico a partire dall'interpellanza del consigliere Silvio Viale sulla possibilità che il presidente del Torino compri lo stadio Olimpico-Grande Torino, ora di proprietà del Comune e cui il club granata paga un affitto. Dunque, dopo le parole di apertura di Cairo e del sindaco Lo Russo cominciano a esserci passi avanti concreti per capire cosa accadrà del glorioso stadio e dell'area circostante. Sempre per quanto riguarda gli impianti, proseguono i lavori al Robaldo e dopo l'estate dovrebbero cominciare i lavori veri e propri di quella che può diventare la Coverciano del settore giovanile granata. Qui l’area è stata completamente bonificata ed è stata abbattuta la palazzina fatiscente. Insomma, dopo tanti rinvii per il Robaldo siamo (almeno) in fase di partenza.