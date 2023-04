Torino, Sanabria fa per tre: la statistica

Anche solo ipotizzarlo in estate, sarebbe stato assurdo. Chi avrebbe potuto credere che, dopo 31 giornate di campionato, i tre attaccanti centrali dell’Atalanta presi tutti assieme avrebbero segnato quanto il solo Sanabria? Nessuno. E invece sabato si giocherà Torino-Atalanta, gara alla quale il paraguaiano si presenterà con 9 gol all’attivo, in campionato; Zapata e Muriel sono fermi a uno, il giovane rampante Hojlund ne ha messi assieme 7. Sanabria veniva da un torneo nel quale aveva realizzato 6 reti, mentre i due colombiani, pur non avendo disputato la loro migliore stagione, in Serie A avevano comunque infilato le porte avversarie in 10 (Zapata) e 9 (Muriel) occasioni. Hojlund non era ancora approdato a Bergamo, ma con gli austriaci dello Sturm Graz aveva una media superiore al gol ogni due partite: 12 in 21 partite. Tendenzialmente ineguagliabile, restando al danese, quanto prodotto in Nazionale a marzo: 2 partite e 5 gol! Per non sbagliarsi, l’attaccante classe 2003 ha fatto bottino pieno. La Danimarca ha superato 3-1 la Finlandia con una tripletta di Hojlund, del quale non è stata sufficiente la doppietta per sconfiggere 3 giorni più tardi il Kazakistan (3-2 per la selezione del ct Adiev). Curioso tenere conto del fatto che l’Atalanta, in questa Serie A, ha segnato ben 19 reti in più rispetto al Toro: 51 a 32. Un bottino, quello dei nerazzurri, raggiunto grazie alle 13 marcature dell’attaccante esterno Lookman, fermo ai box da due gare (ha saltato la trasferta di Firenze e la prova interna contro la Roma a causa di un problema muscolare), ma ancora sul podio dei migliori bomber del campionato. A comandare - e destinato a vincere il titolo di capocannoniere - è Osimhen con 21 gol, dietro al quale c’è Lautaro Martinez con 15. Dopodiché arrivano Lookman e Nzola - già, il centravanti dello Spezia seguito sul mercato da Vagnati - assestati a quota 13. E Gasperini ha potuto contare anche sulle 7 reti di Koopmeiners, nonché sulle complessi- ve 13 messe a segno dai suoi difensori centrali o esterni.

Lukic miglior realizzatore del Toro Nel Toro il miglior realizzatore tra i centrocampisti è... Lukic, autore di 3 reti prima del passaggio invernale al Fulham, mentre centrali o esterni di centrocampo conteggiati assieme ne hanno realizzate 6.

L'obiettivo di Sanabria Un traguardo che il centravanti non vive come un’ossessione, ma che contestualmente persegue con tutte le forze, così da rompere l’incantesimo che mai lo ha visto andare in doppia cifra, in Italia. In Spagna aveva regalato 11 magie con la maglia dello Sporting Gijon, anno di grazia 2015-16. In questa, l’attaccante che in Italia ha giocato anche con Sassuolo, Roma e Genoa ha vissuto due periodi ben distinti. Nel girone d’andata il passo è stato lento: appena 2 reti, alla prima contro il Monza e nella sconfitta di Napoli. Nel ritorno, anzi da gennaio - mese in cui Sanabria non era affatto sicuro di rimanere in granata - si è concretizzata la svolta: l’8 gennaio a Salerno il numero 9 del Torino segna il primo di 7 gol. Il sudamericano si ripete infatti contro Empoli e Cremonese, Juve e Lecce, Sassuolo e ancora Salernitana. Tra le due sfide contro i campani gioca 15 partite: la media, quindi, sfiora le due reti a partita. Per adesso è a 9, come Zapata, Muriel e Hojlund messi assieme e che sabato saranno avversari di Sanabria. Chi raggiungerà per primo le 10: Sanabria stesso o il reparto di Gasperini? Sabato in un Grande Torino che sarà rinvigorito dal successo di Roma contro la Lazio si avrà la riposta.

