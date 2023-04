Il Toro ha un allenatore in campo: tutto su Linetty

TORINO - Partiamo da una dichiarazione di Ivan Juric , fatta un po’ di tempo fa e che spiega in maniera netta la situazione di Karol Linetty , l’uomo ovunque ma mai tappabuchi. «Io a Linetty voglio molto bene, sono legato, è un professionista esemplare. Lo scorso campionato ha giocato poco perché nel suo ruolo c’erano Mandragora e Pobega , ma lui si è sempre allenato con grande umiltà e in questa stagione sta raccogliendo i frutti. Aggiungo che l’ho sempre considerato incedibile, si tratta di un giocatore di cui mi fido, oltre che professionista esemplare e grande uomo». E adesso il centrocampista, che in estate voleva andare alla Sampdoria e che su volere del tecnico il Toro ha trattenuto, si sta togliendo le soddisfazioni che merita.

Se non c'è, si vede

Quando gioca dà robustezza alla squadra, i compagni si sentono al sicuro, lotta su ogni pallone, ne cattura molti per poi rilanciarli. E sul terreno di gioco dà sempre consigli, fa l’allenatore in campo. «E’ vero, sa come muoversi e come posizionare la squadra», ancora Juric. Spesso lo vediamo sbracciare per richiamare al loro posto chi si spinge in avanti e lascia la zona vuota. Sarà un caso, però nelle ultime due partite prima della trasferta di Roma, contro Roma e Salernitana al Grande Torino, il polacco è stato in panchina e non è entrato neppure un minuto, e il Torino è andato male. Ha perso con la Roma e pareggiato con la Salernitana. Nell’occasione la squadra granata è apparsa stanca e priva di combattività, svagata a centrocampo e debole nell’impostazione del gioco.

Non era in Qatar e...

Contro la Lazio, all’Olimpico, è tornato titolare e i risultati si sono notati, visto che il Toro ha giocato una delle sue più belle partite della stagione. Quest’anno il centrocampista ha collezionato 28 presenze e realizzato un gol. Tra l’altro, grazie alle sue prestazioni anima e cuore, si è anche ripreso la sua Nazionale che lo aveva estromesso dalla lista dei convocato per i Mondiali del Qatar. E senza di lui la Polonia, guarda caso, nonostante alcune stelle di prima grandezza ha deluso le aspettative. Quindi con Linetty è meglio. E per sabato 29 aprile, contro l’Atalanta, difficilmente Juric farà a meno di lui, anche se Ricci e Ilic sono disponibili.