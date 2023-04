Torino, brutte notizie per Juric: Radonjic ko prima dell'Atalanta

Brutte notizie per il Torino di Ivan Juric. In vista della sfida di Serie A contro l'Atalanta in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico granata non potrà sicuramente fare affidamento su Nemanja Radonjic. Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha infatti aggiornato i tifosi sulle condizioni del giocatore.