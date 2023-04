Toro, Radonjic out tre settimane: mette nel mirino la Fiorentina

TORINO - Per quanto ne avrà Radonjic? Non lo ha comunicato il Torino, nel bollettino con la diagnosi: lesione al retto femorale sinistro. «La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio», è scritto sul sito del Torino. Si parla comunque, anche se non ufficialmente, di una lesione di primo grado, con nuovi esami strumentali da effettuare tra un paio di settimane, presumibilmente, per monitorare l'indice di guarigione. Il Torino spera di recuperarlo nel volgere di 3 settimane, massimo 4. Visione ottimistica: Radonjic convocato per Toro-Fiorentina, 21 maggio. Altrimenti, speranze proiettate sulle ultime due gare della stagione, contro lo Spezia e l'Inter. Intanto il giocatore ha postato una foto sui social, con la promessa di tornare presto in campo.