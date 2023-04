Lazaro, Karamoh e l'assalto Toro all'ottavo posto

Toro, assalto all'ottavo posto. Battendo l'Atalanta i granata compirebbero un grande salto in avanti in classifica superando il Bologna e il Monza e piazzandosi dietro proprio ai bergamaschi, settimi. In vista della sfida di mercoledì con la Samp a Marassi e tra due domeniche in casa col Monza, è dunque una partita fondamentale per le speranze europee del Toro, aspettando poi a fine stagione i processi a carico della Juventus. La sorpresa è l'accoppiata Miranchuk e Karamoh sulla trequarti. Per il russo la grande voglia di conquistarsi la permanenza nel Toro e di fare un gran "dispetto" a Gasperini che lo faceva giocare poco.