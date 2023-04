Torino, Juric: “È mancata la furbizia. Non meritavamo la sconfitta"

TORINO - Il tecnico del Torino , Ivan Juric , ha commentato la sconfitta interna dei granata contro l' Atalanta : " Abbiamo dominato il gioco, nelle idee, abbiamo fatto una grande partita, abbiam peccato sulla gestione di qualche palla su cui dovevamo essere più furbi. Grande prestazione, non meritavamo la sconfitta. Schuurs ha fatto una grande partita, annullando Hojlund , e neanche Zapata fino a quel momento, dove è scivolato, poteva essere un po' più furbo ma nel complesso ha fatto una gran partita. Ha fatto passi in avanti incredibile, nei primi mesi non difendeva bene, adesso è diventato un giocatore molto importante. Sono soddisfatto di questa staigione, ciò che fanno i ragazzi è splendido, molti sono migliorati, Sanabria sta segnando anche tanto. Siamo andati oltre a quello che mi aspettavo ".

Così Juric su Sanabria

Juric ha poi commentato il buon momento di forma di Sanabria: “Toni ha raggiunto un livello diverso. A parte il gol, ha fatto una grande partita. Da 3-4 mesi sta facendo un gran lavoro. Serviva il tempo per poter sfruttare tutte le sue qualità. Oggi ha fatto una grandissima gara”. Infine, il tecnico granata ha concluso: "Sono andati via 7-8 giocatori forti e ne sono arrivati altri con cui abbiamo lavorato e lavoriamo tanto. Avere due punti in più dell'anno scorso è importante. Andare a cercare sempre a perdere i giocatori importanti è difficile. Il mio desiderio e quello di tutti è fare un passo in avanti. Io penso che così stiamo facendo il massimo. Ripartire da zero non è facile, io però sono stracontento con i ragazzi, per quello che stanno facendo considerando come siamo partiti. In estate abbiamo annullato amichevoli perché mancavano giocatori. Facciamo sempre grandissime partite. Il mio desiderio però è di alzare il livello. Giochiamo contro la Lazio e vinciamo, oggi abbiamo dominato, io ho la sensazione che si può fare di più".