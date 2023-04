Grande Torino, le cerimonie di giovedì 4 maggio

TORINO. Giovedì prossimo, 4 maggio, il giorno dopo la partita dei granata a Genova contro la Sampdoria (ore 18), ricorrerà il 74° anniversario della tragedia di Superga. Di rientro dall’amichevole giocata a Lisbona contro il Benfica, in un pomeriggio di pioggia, vento e nebbia fitta, il Grande Torino perì in una sciagura aerea sul colle più alto affacciato sul capoluogo torinese, a pochi chilometri in linea d’aria dall’aeroporto (“campo volo”; Caselle non esisteva ancora). Erano in 31, morirono tutti: dirigenti, giocatori, tecnici, collaboratori, equipaggio, giornalisti (tra cui Renato Casalbore, fondatore e primo direttore di Tuttosport).