Torino, l'utilizzo di Lazaro e il mercato degli esterni

TORINO - Valentino Lazaro è rientrato dal primo minuto contro l’Atalanta ma Zappacolta lo ha praticamente disintegrato. Gli è andato via con sconcertante facilità. Zappacosta, tra l’altro, proprio scavalcando Lazaro ha realizzato il primo gol anche grazie al contributo di Milinkovic-Savic . Viene da pensare, a questo punto, se non fosse stato meglio inserire subito Singo . Rimpianti? Per Juric no. «Rifarei la stessa scelta, Lazaro ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione migliore e io sulle corsie esterne ho bisogno di lui visto che quest’anno nelle due zone del campo siamo molto carenti». E proprio questo è il problema.

Toro, il riscatto di Lazaro con lo sconto?

Singo alterna buone partite ad altre deludenti, Voivoda non incide e può andare via, Aina è scomparso dai radar e a quanto sembra per la prossima stagione si è già accordato con il Fulham (è a scadenza, sarebbe un ritorno lì). «Quest’anno ci sono mancati i cross degli esterni e questo reparto non è stato all’altezza degli altri settori dove quasi tutti i giocatori sono migliorati». Ecco il motivo per cui, anche se non al top della condizione, contro l’Atalanta il tecnico ha inserito un po’ sorpresa Lazaro. Ricordiamo che prima che si infortunasse l’austriaco era uno dei migliori giocatori granata, spesso le sue incursioni mettevano in difficoltà le difese avversarie. L’austriaco è di proprietà dell’Inter ma i granata, a quanto sembra, hanno intenzione di esercitare il diritto di riscatto. L’esterno austriaco è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto concordato a 6 milioni e nell’intesa è entrata anche la compartecipazione dell’Inter al pagamento dell’ingaggio. Vagnati chiederà uno sconto: a 4-4,5 si può chiudere. Intanto Lazaro concluderà la stagione da titolare.