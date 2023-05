Torino, Miranchuk: "Juric mi ha ridato serenità”

TORINO - Prima le parole al miele rivolte da Juric a Miranchuk nella conferenza di presentazione alla sfida contro l’Atalanta, poi la restituzione della cortesia con il giudizio espresso dal russo nei confronti del croato. «Per la sua purezza tecnica Miranchuk vale il prezzo del biglietto, mi farebbe piacere rimanesse con noi», l’invito a centro pista di Ivan. «Mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la serenità e la sicurezza in campo», la mano tesa per continuare a ballare assieme da parte del trequartista. Il futuro del quale si lega ai possibili innesti, trattati in apertura di pagina, da parte del Torino.

Miranchuk, per accordarsi con l'Atalanta serviranno circa 10 milioni L’esplicita posizione dell’allenatore granata, che appunto vorrebbe fosse mantenuto in rosa Miranchuk, dovrà sposarsi con le mosse di Cairo e Vagnati. L’ex atalantino è arrivato al Toro la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Fissato tra le due società a 12 milioni di euro. Se i vertici dirigenziali del Torino romperanno gli indugi per chiudere la trattativa, potranno avere un leggero sconto su quanto pattuito. Miranchuk è comunque pur sempre stato pagato 14,5 milioni, dall’Atalanta (più una percentuale sulla futura rivendita da destinare al Lokomotiv Mosca). Anche tenuto conto di un mercato nel quale i costi dei giocatori medio-alti non stanno lievitando, ma tendenzialmente restano stabili se anzi non si abbassano, per accordarsi con l’Atalanta serviranno pur sempre attorno ai 10 milioni.

Torino, Vlasic e i 13 milioni che servono per il suo cartellino Ne occorrono invece 13 per assicurarsi il cartellino di Vlasic dal West Ham. Pure il croato è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, in questo caso inizialmente fissato a 15 milioni. Ora ne servono 2 in meno, ma la cifra rimane piuttosto alta. O meglio, congrua se vengono tenute in conto le prestazioni prima del Mondiale - o quella di Roma contro la Lazio - eccessivamente alta se sotto esame c’è il Vlasic che ha fatto rientro a Torino dopo l’esperienza in Qatar (ribadiamo, con l’eccezione della prova dell’Olimpico). Al quadro degli esterni offensivi va aggiunto Karamoh, per il quale il dt Vagnati potrà esercitare l’opzione per un contratto lungo altre due stagioni. Due, invece, sono i giocatori di proprietà del club granata: uno è Seck, l’altro Radonjic per il quale è già stato esercitato l’obbligo di riscatto. Al Marsiglia - che nella passata stagione lo aveva prestato al Benfica - sono andati 1,9 milioni di euro.

