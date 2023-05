Vlasic dall’inizio: con il Torino cerca un’altra svolta

TORINO - L’ultima volta che Nikola Vlasic è riuscito a trovare la via del gol in questo campionato è stata proprio contro la Sampdoria nella partita di andata: sua la rete nella ripresa che ha chiuso la gara sul 2-0, dopo che nel primo tempo Nemanja Radonjic aveva sbloccato il risultato. Dopo la sfida contro i blucerchiati di novembre, giocata poco prima della lunga pausa per i Mondiali , non solo il trequartista non ha più segnato, ma ha anche inanellato una serie di prestazioni poco brillanti nella prima parte di questo 2023. Nelle ultime settimane, però, il numero 16 granata è tornato a dare segnali importanti: è stato tra i migliori nel Torino all’Olimpico contro la Lazio , ha dato qualità all’attacco nel secondo tempo della gara contro l’ Atalanta , dopo aver trascorso i primi quarantacinque minuti seduto in panchina: la coppia di attaccanti esterni scelta inizialmente da Juric è stata formata da Miranchuk e Karamoh .

Vlasic subito in campo

È così che contro la Sampdoria, quest’oggi, sarà nuovamente in campo dal primo minuto con l’obiettivo di far valere le proprie qualità tecniche e marcare la differenza come aveva fatto proprio all’andata. Juric non ha mai smesso di credere nelle doti con la palla tra i piedi del suo connazionale, ha sempre cercato di spronarlo anche nei momenti più difficili, consapevole del fatto che la Coppa del Mondo giocata tra novembre e dicembre (la Croazia è stata protagonista per quasi tutto il torneo, arrivando a giocare e vincere la finale per il terzo posto contro il Marocco) ha certamente inciso sul calo di rendimento: nelle ultime settimane il tecnico ha anche più volte schierato Vlasic sulla linea dei centrocampisti, in un ruolo per lui inedito ma in cui se l’è comunque cavata bene. E anche questo cambio di posizione in campo non può che essere letto come un ulteriore attestato di stima, da parte dell’allenatore nei confronti del suo numero 16. Contro la Sampdoria non è invece prevista nessuna novità a livello di ruolo, con Vlasic che dovrebbe tornare regolarmente a giocare sulla trequarti campo. Il croato quindi ci sarà, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda l’altro marcatore della gara di novembre, ovvero quel Radonjic che è ancora ai box per via di quell’infortunio muscolare patito alla vigilia della partita contro l’Atalanta, e che lo ha costretto a fermarsi proprio nel momento migliore della sua stagione (anche della carriera, ha azzardato Ivan Juric).