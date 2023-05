Juric e poi Pellegri, le scuse alla Samp dopo la vittoria Toro

Il Torino riprende a marciare. Dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, i granata ritrovano al successo al Ferrarsi contro la Sampdoria . Blucerchiati ko sotto i colpi di Buongiorno e Pellegri nel finale ( polemiche e parapiglia dopo la rete dello 0-2 ). Una vittoria per il Toro che consente di salire così a 45 punti in graduatoria: prossimo appuntamento sarà domenica alle ore 15 contro il Monza all'Olimpico Grande Torino.

Samp-Torino, le scuse di Juric e Pellegri

Dopo il successo sulla Samp, queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Torino Ivan Juric: "Chiedo scusa per l'esultanza di Pellegri, è stato immaturo: bisogna provare anche a capire il momento che stanno attraversando. Sulla partita: dovevamo trovare il raddoppio già nel primo tempo, nella ripresa abbiamo gestito. Buona partita, miglioriamo nel gioco, nei movimenti, nella sincronia. Ma dobbiamo essere più bravi quando le gare si fanno toste, arrivando prima sulle seconde palle. Il mio percorso? Mancano dei tasselli, ma sono soddisfatto: siamo interessanti".

Ci ha pensato poi lo stesso Pellegri a scusarsi per il gesto: "Chiedo scusa a tutta la Sampdoria, ai giocatori e ai tifosi per quanto accaduto".