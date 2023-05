Pagelle Sampdoria-Torino: martello Schuurs, Ilic, cross al bacio

GENOVA - II Toro sbanca Marassi per 2-0 e rivede l’Europa, perché con 45 punti i granata di Juric restano in scia all’ottavo posto che alla fine dei conti (e dei processi) potrebbe anche spalancare la porta della Conference League. Tutti i voti di Sampdoria-Torino a cura di Camillo Forte.

Sampdoria

Ravaglia 6

Sul gol incassato da Buongiorno forse non è uscito con decisione, poi due belle parate. Incolpevole sulla rete di Pellegri.

Oikonomou 5

Distratto, un primo tempo inguardabile. Gunter (1’ st) 6 Un po’ meglio, ma solo un po’.

Nuytinck 5.5

Pensa solo a spazzare, anche quando avrebbe la possibilità di provare a costruire. Amione5 Lento e macchinoso in ogni circostanza. Murillo (38’ st) ng

Zanoli 6

Prova qualche taglio, ma i palloni che dirotta sono spesso troppo lunghi. Preferisce stare nella zona di Vojvoda e Vlasic a controllare. Però tutto sommato disputa una discreta partita.

Winks 6

Passo breve ma veloce, il più delle volte va su Ilic per fermare la sua azione, ma non sempre ci riesce perché il serbo opera restando a qualche metro di distanza. Ilkhan (38’ st) ng

Rincon 6

La grinta e la cattiveria agonistica è sempre quella dei tempi belli, ma la carta d’identità e una squadra alla deriva lo rendono meno incisivo. Paoletti (32’ st) 6 Porta un po’ di movimento.

Augello 5

Doveva chiudere in occasione del gol di Buongiorno, si è fatto trovare spiazzato. Ha corso tanto, ma spesso a vuoto.

Cuisance 5

Con Schuurs che lo controlla, si perde nella desolazione della partita blucerchiata. Malagrida (32’ st) 6 Volenteroso, almeno.

Lammers 4.5

Si sposta spesso per cercare spazi. Un po’ a destra e un po’ a sinistra: però non li trova mai.

Gabbiadini 5

Non ha ricevuto neppure un pallone, ma non ha neppure fatto niente per andarselo a cercare.

All. Stankovic 5

Non ha aggiunto una punta, con Quagliarella e Rodriguez in panchina con la Samp sotto. Suvvia, provi qualcosa almeno per salvare l’onore.