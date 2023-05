Toro da trasferta, ma in casa non va: l'Europa passa dall'Olimpico

TORINO - Un Toro che in trasferta vale l’Europa e un altro che, in casa , rischia quasi la retrocessione. Discrasia di una stagione in cui, tra le sfide all’Olimpico Grande Torino e quelle disputate negli altri diciannove stadi della Serie A, la squadra di Ivan Juric ha mostrato le sue contraddizion i. Bella, cinica e vincente fuori dalle mura amiche, quasi sempre bella e però povera di punti davanti ai propri tifosi. In trasferta, i granata hanno raccolto in totale sette vittorie: dalla prima di campionato contro il Monza all’ultima in ordine di tempo, due giorni fa contro la Sampdoria. In mezzo, i successi contro Cremonese, Udinese, Fiorentina, Lecce e Lazio. Numeri che varrebbero il quinto posto in classifica (a quota 25 punti, davanti a Milan, Inter e Juventus ferme a 24) se si giocasse sempre in trasferta. Per trovare un rendimento migliore bisogna tornare indietro di 46 ann i, alla stagione 1976/7 : in quel campionato, il Torino campione d’Italia in carica chiuse con 8 vittorie esterne contro Bologna, Fiorentina, Juventus, Catanzaro, Sampdoria, Inter, Cesena e Foggia. In casa, invece, la formazione di Juric ha raccolto troppo poco: appena 20 i punti su 16 partite giocate (media di 1,25) e cinque vittorie contro Lecce, Milan, Sampdoria, Udinese e Bologna. All’Olimpico Grande Torino il successo manca da due mesi, dal 6 marzo contro i rossoblù emiliani grazie al gol di Karamoh : da quel momento , lo score dei granata è di due pareggi e tre sconfitte. E allora le cinque partite che mancano alla fine di un campionato in cui il treno per l’Europa sembra essere definitivamente sfumato devono servire ai granata per invertire la tendenza negativa .

Toro, migliorare il rendimento in casa per puntare all'Europa

Potendo, calendario alla mano, sfruttare le tre partite casalinghe da qui al termine della stagione. A partire da domenica, quando all’Olimpico Grande Torino arriverà un Monza rinfrancato dalla salvezza ottenuta con largo anticipo e dal pareggio casalingo contro la Roma nell’ultimo turno. A seguire, il Torino sfiderà in casa la Fiorentina (il 21 maggio, tre giorni prima della finale di Coppa Italia che vedrà i viola in campo) e l’Inter (4 giugno). Tre partite non certo facili, soprattutto se gli avversari - l’Inter su tutti - dovessero ancora avere in ballo obiettivi di classifica. Provarci, però, suona come obbligo per Ivan Juric e i suoi. Soprattutto pensando alle partite in stagione in cui i granata avrebbe potuto fare bottino pieno e invece hanno finito per lasciare punti per strada. A inizio campionato, il Torino è inciampato in casa contro il Sassuolo (vittorioso per 1-0 con un gol nei minuti di recupero del secondo tempo) nonostante avesse avuto più di un’occasione per trovare. Stesso copione a gennaio 2023, dopo la lunga pausa per i Mondiali, contro squadre - inferiori sulla carta e nei fatti - che ancora oggi lottano per raggiungere la salvezza: la sconfitta contro lo Spezia (1-0) ha fatto il paio con i pareggi contro Verona (1-1) e Cremonese (2-2) in rimonta dopo essere andati in vantaggio). «Se non siamo al massimo, difficilmente riusciamo a vincere. E le partite contro Verona, Spezia e Cremonese lo hanno dimostrato», aveva detto Juric a metà aprile, analizzando il cammino casalingo della sua squadra. E sottolineando - senza mezzi termini, come ha abituato da quando siede sulla panchina torinista - la delusione nel vedere gli spalti dell’Olimpico Grande Torino spesso vacanti o, in occasione delle partite contro le big della Serie A, popolati da tifosi ospiti. «Vedere questo entusiasmo è bello per la città di Napoli però non è bello subire in casa quello che abbiamo subito» aveva detto dopo la sconfitta pesante contro i partenopei. La palla adesso passa ai giocatori granata e ai tifosi. Nelle ultime 3 sfide interne del campionato servirà fare di più, in un verso e nell’altro: popolare lo stadio e spingere il Toro di Juric, chiamato a vincere per tornare padrone in casa propria.