Torino, Superga, il ko di Schuurs e la spinta per il Monza

Torino, si ferma Schuurs

Intanto, la brutta notizia è l'infortunio muscolare di Perr Schuurs che ne avrà per un paio di settimane e che quindi non sarà disponibile per il match casalingo contro il Monza lanciatissimo Il report: «Perr Schuurs è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo del lungo adduttore di sinistra». Rodriguez può arretrare con Buongiorno e Djidji. Juric confida molto nel ragazzo cresciuto a pane e Toro e anche nei due più esperti, colonne del gruppo granata.