TORINO - Per la volata finale il Toro punta forte anche sulla presenza dei tifosi all’Olimpico Grande Torino. Dopo la partita di domani contro il Monza, i granata avranno ancora due impegni casalinghi: contro la Fiorentina (domenica 21 maggio alle ore 15) e all’ultimo turno contro l’Inter (la giornata è fissata per domenica 4 giugno, ma la data e l’orario sono ancora da definire). Proprio con l’obiettivo di mobilitare il popolo torinista, da ieri pomeriggio è stato messo in vendita il pack a prezzi speciali per assistere a entrambe le gare.

Toro, con Fiorentina e Inter via ai biglietti speciali

Questi i prezzi. Curva Maratona 40 euro (15 per gli Under 16); Curva Primavera 35 euro (10); Distinti Granata 60 euro (30); Tribuna Granata 80 (40); Poltroncine Granata 180 euro (90). I biglietti sono in vendita on line, presso la biglietteria Nord dello stadio (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) e nei consueti punti vendita abilitati Vivaticket. Da qui alla fine del campionato il Toro è atteso anche da due trasferte: domenica 14 maggio a Verona (ore 12.30) e domenica 28 maggio (ma potrebbe essere anticipata e l’orario rimane ancora da definire) in casa dello Spezia.