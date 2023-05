Torino: a Verona torna Singo

TORINO - La trasferta di domenica a Verona, inutile nasconderlo, è fondamentale. E per Jurici n tuffo nel passato, considerando la sua esaltante esperienza nella città veneta. Per la sfida che può permettere ai granata di continuare a sperare nella Conference League il tecnico granata riavrà a disposizione Singo, che ha scontato il turno di squalifica. Da valutare, a questo punto, se a sinistra sarà confermato Vojvoda o sarà dirottato Lazaro. In questo modo il Toro avrà più spinta visto che l’esterno ivoriano stava attraversando un ottimo momento di forma. L’allenatore croato spera di recuperare anche Schuurs, alle prese con un lieve problema muscolare. «Mi auguro che a Verona ci possa essere», aveva detto in conferenza alla vigilia della partita contro il Monza. Il recupero dell’olandese sarebbe importantissimo, anche se Buongiorno da centrale difensivo se la cava molto bene. E allora in caso di rientro Schuurs andrà a destra al posto di Djidji con Buongiorno centrale e Rodriguez a sinistra. Ma c’è un’altra possibilità da tenere in stretta considerazione: Djidji a destra (di lui Juric ha parlato molto bene e vorrebbe averlo a disposizione anche per la prossima stagione), Schuurs in mezzo e Buongiorno a sinistra. In questo caso Rodriguez verrebbe schierato da esterno sinistro con Singo a destra. In questo modo la squadra sarebbe, forse, più solida. Per il resto non ciò saranno novità: Ricci e Ilic centrali, Miranchuk e Vlasic trequartisti con il bomber Sanabria (proprio così, proprio bomber con gli 11 gol realizzati) in avanti. Con questi uomini il Toro ha un’identità precisa.