Calvarese su Torino-Monza: "Era rigore al 100%"

TORINO - «Era calcio di rigore al 100%. L’arbitro non ha colto che le braccia di Rovella trattengono palesemente Ricci»: il commento all’episodio è di Gianpaolo Calvarese, tra gli ex arbitri l’unico con un corposo passato da varista. Sull’edizione cartacea di domani di Tuttosport entrerà nei dettagli del macroscopico errore commesso al Grande Torino da Zufferli. Partendo da un presupposto che va ribadito: «Non è affatto vero che se l’arbitro valuta un episodio a quel punto il Var non possa intervenire. Semmai l’onere della decisione spetta all’arbitro, ma questa è una cosa diversa». Tra le molte spiegazioni di Calvarese, una vale per l’episodio di Ricci e Rovella come per ogni altra situazione di gioco: «È importante capire di calcio, ad esempio nel caso specifico è palese che Ricci, mettendosi davanti con il corpo, abbia preso il tempo a Rovella». Molti ricorderanno Calvarese per la sospensione di Padova-Torino: «La responsabilità di sospendere la gara fu mia, ma a respingere il ricorso fu il Giudice sportivo. Da allora mi sono rimaste le stimmate, ma io con la società granata ho sempre avuto un ottimo rapporto».