Torino: Radonjic a Verona non ci sarà

TORINO - Non sarà il Bentegodi, lo stadio nel quale Nemanja Radonjic potrà tornare protagonista con la maglia granata. L’attaccante esterno serbo, alle prese con una lesione muscolare al polpaccio, ha già saltato le prove contro Atalanta, Samp e Monza e anche per domenica a Verona risulta essere tra gli indisponibili. Assenti saranno anche David Zima , che sta affrontando un percorso di riatletizzazione volto a mettersi definitivamente alle spalle l’operazione al ginocchio, e Aina , da tempo stoppato da una lesione muscolare al polpaccio.

Schuurs nutre qualche speranza per domenica

Qualche speranza è nutrita da Perr Schuurs, il quale non ha preso parte alla sfida contro il Monza a causa di un trauma elogiativo all’adduttore. L’olandese sta meglio, ma le riserve circa il suo impiego o meno contro il Verona non sono ancora sciolte. Quella di domenica è intanto la quart’ultima uscita per i granata, che dopo i gialloblù sfideranno la Fiorentina, prima di affrontare la trasferta di La Spezia e chiudere in casa contro l’Inter.