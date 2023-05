Toro, la missione a Verona, gli ex e la lotta per l'8° posto

TORINO - Riflettori accesi su Juric e su Ilic, domenica a Verona, anche se si giocherà alle 12 e 30. Il centrocampista ex gialloblù, acquistato a gennaio dal Torino per 16 milioni di euro, ha già preso in mano le redini del centrocampo granata e del gioco promosso da Juric. Ecco, l'altro Ivan: il tecnico. Anche lui ex veronese, sino a un paio di anni fa. Obiettivo dichiarato: andare al Bentegodi per vincere. Sull'altro versante, una squadra in questo momento salva, dopo una grande rimonta, con 3 punti di vantaggio sullo Spezia.