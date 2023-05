Torino, Aina spera per Verona. Ma il futuro è in Premier

TORINO - A meno di emergenze Juric non lo impiegherà, domenica a Verona. Tuttavia Ola Aina, dopo lungo tempo, per la sfida del Bengodi nutre una speranza di poter rientrare nell’elenco dei convocati. L’esterno anglo-nigeriano sta ancora svolgendo allenamenti differenziati, ma le condizioni fisiche dopo la lesione al polpaccio sinistro sono in netto miglioramento. Aina è out dal 19 marzo, dalla prova interna contro il Napoli. Ha saltato le successive sette gare, per un totale di 15 partite in cui è stato assente per infortunio, in questo campionato (ne aveva perse 8 per un guaio muscolare al bicipite femorale). Simile la situazione di Schuurs, ugualmente speranzoso, ma non ancora certo di poter rientrare nell’importante sfida contro i gialloblù.