Juric, conferenza Verona-Torino: Schuurs, Miranchuk e bilancio

TORINO - Il Torino di Ivan Juric aprirà il programma (12:30) della domenica della 35ª giornata di campionato sfidando in trasfera il Verona . Reduci dall'amaro pareggio casalingo contro il Monza i granata cercano il ritorno al successo nella super lotta al 7° posto (5 squadre a quota46 punti) contro l'Hellas in piena lotta salvezza (17° posto a quota 30 punti), così l'allenatore serbo alla vigilia sulla situazione dell'infermeria: "Schuurs è recuperato, ha fatto due allenamenti bene. Anche Aina tutto ok. Manca Miranchuk, che si è rotto un mignolo di un piede. Per Radonjic ci vuole ancora un po'".

Torino, Juric sulla lotta con gli altri allenatori a centro classifica

"Non ho mai interpretato queste situazioni a livello individuale. Queste cose non mi hanno mai caricato. Voglio semplicemente che la squadra arrivi il più in alto possibile. E mi fa piacere quando vedo il Toro dominare il gioco come spesso accade"

Torino, Juric e la sfida alla sua ex squadra

"Verona mi è rimasta nel cuore, quell’esperienza mi ha salvato. So che hanno bisogno di punti, ma anche per noi è lo stesso. Conosco il Verona, nella griglia di partenza della Serie A li mettevo davanti a noi. Djuric è un giocatore che determina perché ti permette di giocare con il lancio lungo, tiene palla, fa sponda, permette di portare tanti giocatori in zona offensiva. Tutti fanno fatica contro giocatori così. Loro hanno avuto problemi perché hanno pensato di cambiare modo di giocare ma poi sono tornati indietro. Bocchetti è bravo perché li fa giocare in modo aggressivo. Loro giocheranno così, con palle lunghe e lotta sulle seconde palle”.

Torino, Juric sull'8° posto ed il bilancio

"Siamo rimasti molto male per il pareggio con il Monza. L’obiettivo è chiaro e forte, finire davanti a quel treno di squadre. E questi punti persi per decisioni arbitrali possono pesare. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale sul piano economico per la società. Poi nella testa del presidente che è quello che decide, stiamo seguendo la sua marcia, quello che si era immaginato. Noi tutto vogliamo ancora di più, ma non è facile. La Fiorentina ha qualcosa in più come rosa e strutture. Abbiamo comunque un buon lavoro e ora vogliamo finire nel miglior modo possibile per finire questo biennio nel modo giusto".