Torino: Sanabria l'uomo in più per puntare all'8° posto

Sanabria: il contratto (per ora) è blindato: scadenza 2025

Il primo step è la trasferta di Verona, là dove Juric ha seminato bene è raccolto un contratto con il Toro: durata triennale con scadenza 2024. L’ultimo, salvo scossoni, dovrebbe essere onorato, poi si vedrà. Dopo il passaggio al Bentegodi resteranno due partite in casa - contro Fiorentina e Inter - intervallate dalla gara contro uno Spezia rinfrancato dal successo sul Milan. Per puntare a quell’ottava piazza che potrà dare l’accesso alla Conference servirà l’apporto del collettivo, in questo 2023 nobilitato dalla verve realizzativa di Sanabria. Undici, le reti segnate in questo campionato dal paraguaiano, con una netta differenza tra il ’22 e il ’23: due i gol realizzati nell’anno precedente a fronte dei nove di quello attuale. Superiore al gol ogni due partite, poi, la media nelle ultime 15 partite: dalla trasferta di Empoli in avanti le marcature sono state ben otto. La prossima lo porterebbe a dodici, cioè alla quota più alta raggiunta in carriera in un singolo campionato (per adesso ha eguagliato le undici reti messe a segno nel 2025-16 con lo Sporting Gijon). È insomma Sanabria - centravanti legato al Torino fino al 2025 - l’uomo in più per questo finale di stagione. Oggi, considerati gli infortuni di Miranchuk e Radonjic, sarà il vertice di un tridente completato da Karamoh (o Seck) e Vlasic. Pellegri, in gol a Genova contro la Samp, è l’attaccante di riserva pronto a entrare nel corso della ripresa.