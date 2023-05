Verona-Torino, Juric: "Europa? Non rinunciamo a niente". E su Buongiorno...

TORINO - Ottavo posto in solitaria in attesa delle inseguitrici, il Torino espugna il bentegodi passando di misura contro il Verona e si conferma a ridosso della zona Europa. Al termine della sfida Ivan Juric commenta così la gara decisa dalla rete di Vlasic: "Abbiamo sbagliato tanti gol, dovevamo chiudere prima, ma abbiamo fatto una grande gara controllando il risultato. Abbiamo giocato bene a livello tecnico, nei movimenti, nelle azioni. Loro giocavano molto su Djuric, quello che pensavamo, è stato bravo Buongiorno ha fatto una partita eccellente". Sugli obiettivi di fine stagione il tecnico granata non si sbilancia: "All’Europa non ci pensiamo, mi brucia ancora per i due punti di Monza. La squadra si diverte e gioca bene, ora la Fiorentina che apprezzo tanto come Italia. Noi dobbiamo fare più vittorie possibili, non rinunciamo a niente questo è sicuro.

Dobbiamo concentrarci su queste tre partite, il resto si vedrà dopo".