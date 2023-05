Torino, la carica dei tifosi al Fila. Vlasic c'è

TORINO - (a.p.) In duecento hanno accolto i granata di Ivan Juric al Filadelfia, alla ripresa degli allenamenti dopo il successo di Verona. Una carica in più per il tecnico croato e i suoi ragazzi che puntano a mantenere l’ottavo posto e il sogno europeo. Con la Fiorentina sarà un vero e proprio spareggio e ci saranno pure i conti da aggiustare dopo la beffa in Coppa Italia. Intanto, il cammino fuori casa è da record e quindi va migliorato quello in casa. Sul campo del Fila non si sono visti Radonjic, Miranchuk, Linetty e Sanabria. L’eroe del Bentegodi, Vlasic, invece è regolarmente in gruppo.