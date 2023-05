Primavera Torino da sballo: da Savva a Caccavo, Juric li elogia

TORINO - Il ringiovanimento della rosa della prima squadra , con l'utilizzo massiccio da parte di Ivan Juric di tanti ragazzi, è in realtà soltanto la punta dell'iceberg del progetto . Perché il Toro sta lavorando sulla linea verde in maniera capillare: dal punto di vista delle strutture, con i lavori del Robaldo che stanno procedendo, ma anche sul piano tecnico, visto che il vivaio granata sta crescendo . Sotto gli occhi di tutti c'è l'eccellente lavoro di Ruggero Ludergnani come responsabile delle giovanili. Il fiore all'occhiello del Toro, oggi, è la Primavera guidata da Giuseppe Scurto . Nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Verona ne ha parlato anche Juric: «Ludergnani negli ultimi due anni ha fatto un ottimo lavoro. Mi piace Scurto e il modo in cui cui condividiamo gli obiettivi. Diversi giocatori mi stuzzicano e spesso si allenano con noi. Savva , per esempio, ma anche N'Guessan ha le potenzialità del difensore che mi piacciono. Caccavo voglio vedere che strada riuscirà a prendere e mi interessa anche Antolini: speriamo di creare presto altri Buongiorno» . Tanti i ragazzi che sta visionando Juric: alcuni di questi potrebbero essere presenti al prossimo ritiro precampionato.

A cominciare da Zanos Savva, l'uomo del momento in casa Toro, fresco di firma del suo primo contratto da professionista. Cipriota, classe 2005, viene impiegato come esterno alto di destra nel 4-4-2 di Scurto. Ha dinamismo , intelligenza tattica e un gran fiuto del gol . È sbocciato nell’Under 18 con Antonino Asta: ora se lo gode la Primavera. La sua incidenza è stata straordinaria: quattro gol e un assist nei 1.002 minuti giocati coi più grandi. Numeri importanti, che esaltano le qualità di Savva, non a caso citato da Juric: tutte le reti le ha realizzate negli ultimi quaranta giorni, a dimostrazione di quanto il ragazzo stia bene in questo momento. Poi c'è Ange N'Guessan , già da tempo nell'orbita della prima squadra. Non è una novità, ma una certezza. Ludergnani lo ha prelevato dal Lens a gennaio 2022 e in un anno e mezzo il centrale difensivo classe 2003 è maturato tantissimo. Le tante convocazioni con i grandi gli hanno permesso di studiare i movimenti della linea difensiva. Può giocare senza problemi sia a tre che a quattro : ha una struttura fisica notevole , mentre può ancora crescere in fase di impostazione dell’azione.

Juric monitora Caccavo

Sta lievitando, poi, la considerazione di Juric per Luigi Caccavo. Quest’ultimo ha incrociato per pochissimo tempo Palladino al Monza, perché è da lì che Ludergnani lo ha pescato nella passata stagione. Vede la porta come pochi. Classe 2004, si muove molto bene e ha una spiccata capacità di esaltare i rifinitori che giocano con lui o alle sue spalle. Quest’anno ha realizzato 6 gol in Primavera, ma vanta anche 3 assist. Numeri non banali, considerando che è rimasto per parecchio tempo ai box per un infortunio alla coscia. Riuscire a trovare continuità nell’attacco del Toro non è semplice, perché Scurto ha tanti giocatori di qualità, che riesce a ruotare abilmente. Nelle grazie di Juric ci è finito pure Jacopo Antolini. Poco appariscente, ma molto diligente. Il Toro lo ha preso a luglio 2021 dopo il fallimento del Chievo. Come terzino sinistro, sicuramente ha il merito di garantire ampia copertura alla sua corsia. Più bravo a difendere che ad attaccare, Antolini è un giocatore che può avere uno sviluppo rapido in prima squadra, soprattutto se continuerà ad esprimersi a questi livelli. Classe 2004, ha già la maturità per compiere il salto di qualità. Grazie al suo equilibrio, quello che gli permette di avere sempre un rendimento regolare, senza alti e bassi. Ed è per questo che adesso è ufficialmente finito nel radar di Juric, che studia un modo per ristrutturare le fasce in vista della prossima stagione.