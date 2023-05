Torino: tutti allo stadio contro la Fiorentina e l'Inter!

TORINO - «La Fiorentina è una squadra molto forte, ma noi abbiamo le qualità per vincere. Davanti ai nostri tifosi tutto è possibile: li invito allo stadio, la loro vicinanza è importante e assieme ce la faremo». Le parole rilasciate da Perr Schuurs giovedì a Settimo Torinese sono rivolte all’impegno di domenica contro la Viola, ma possono valere anche per l’ultimo turno casalingo dei granata, i quali chiuderanno il campionato contro l’Inter. Il discorso è lo stesso: l’apporto dei tifosi per questo finale di stagione è decisivo, il calore che dalla Maratona in primis, ma anche dagli altri settori dello stadio si sprigionerà verso il campo potrà dare una spinta in più, ai granata.

I prezzi di mini abbonamento e singoli tagliandi per l'Inter

In proposito bene ribadire che è ancora possibile sottoscrivere il mini abbonamento lanciato dal club per le sfide contro Fiorentina (domenica alle ore 15) e Inter. C’è tempo per acquistarlo fino all’inizio della partita contro i viola. I prezzi: Maratona a 40 euro (15 per gli Under 16); Primavera a 35 (10); Distinti a 60 (30), Tribuna Granata a 80 (40) e Poltroncine Granata a 180 (90). Da lunedì (ore 10) saranno invece disponibili i tagliandi per la sfida dell’epilogo, quella contro i nerazzurri (data e orario restano in attesa di comunicazione da parte della Lega di A). I canali di vendita saranno i soliti: online sul sito torinofc.vivaticket.it; presso la biglietteria Nord dello stadio Grande Torino (da lunedì a venerdì tra le 10 e le 13 e le 14 e le 18); ai punti vendita abilitati Vivaticket. Le biglietterie il giorno della partita apriranno due ore prima dell'avvio della medesima. Per i prezzi si va dai 25 euro di Maratona e Primavera (15 per gli Under 16) ai 40 dei Distinti (20), ai 60 della Tribuna Granata (30) per arrivare ai 120 delle Poltroncine Granata (60). Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.