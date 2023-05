Juric su Sanabria, Buongiorno e l'ottavo posto dopo Torino-Fiorentina

Torino-Fiorentina, le dichiarazioni di Juric

Queste le parole dell'allenatore sulla sfida: "Siamo riuscito a pareggiare, i ragazzi hanno dato tutto contro la Fiorentina. Dobbiamo andare avanti così. Buongiorno? Oggi ha esagerato un po’, andava troppo in avanti. Però poche volte nella vita ho visto una crescita simile. Per me è veramente è un bel prospetto. Esterni? Penso che Singo abbia fatto un ottimo primo tempo, deve migliorare negli ultimi metri. Sanabria? Lo abbiamo fatto lavorare a parte e se la sentiva, dimostra grande attaccamento alla maglia e ambizione personale. Anche lui è cresciuto molto, soprattutto mentalmente. Siamo contenti per i 50 punti. Se qualcuno me lo avesse detto prima, gli avrei dato del pazzo. Ora vogliamo l’ottavo posto e poi vediamo il resto". Anche Sanabria ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo la mentalità giusta, vogliamo crescere e migliorare. Cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande, poi penseremo a quello che verrà. Sono contento, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma, abbiamo fatto una bella partita. Peccato non riuscire a vincere in casa perché la prestazione c'è stata".