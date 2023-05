Torino: nove vittorie per l'8° posto

TORINO - Una vittoria per confezionare un record da tramandare: se il Toro riuscirà a reagire dopo il pari poco convincente contro la Fiorentina andando a vincere al Picco di la Spezia, centrerà la nona vittoria esterna del suo campionato. Una in più rispetto alle otto attuali, nonché alle otto ottenute dai granata di Gigi Radice che, nel 1976-77, arrivarono secondi dopo aver vinto il titolo la stagione precedente (bene ricordare che negli Anni 70 la Serie A era a 16 squadre).

Le 13 meraviglie del 1946-47

Davanti il Toro avrebbe soltanto gli Invincibili. Nel 1942-43 e nel 1947-48 le vittorie esterne furono 10, nel 1946-47 ben 13. Queste le squadre superate dai granata in questa stagione: Monza, Cremonese, Udinese, Fiorentina, Lecce, Lazio, Sampdoria e Verona. A proposito di record, nella sfida interna di domenica contro i viola Sanabria ha segnato la dodicesima rete in questa Serie A stabilendo il primato personale (nel 2015-16 ne aveva realizzate 11 con lo Sporting Gijon). Primati importanti, detto che quello che più conta rimane l’obiettivo finale, quell’ottavo posto che potrà portare in Europa.