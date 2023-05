Torino, i motivi per credere all'ottavo posto: testa, rosa e condizione

TORINO - Perché credere ancora nelle chance del Torino di agguantare l’8° posto? Le ragioni sono diverse: la prima è la più astratta, ma forse anche la più vera. Questa squadra da inizio stagione, anzi dall’avvio del ciclo di Juric, ha sempre saputo rialzarsi, coltivando la capacità di sorprendere proprio quando sembrava essere destinata all’oblio. Potrà essere così anche questa volta, e nonostante una recente prestazione che ha deluso le aspettative proprio in quanto a voglia di buttare il cuore oltre l’ostacolo. I granata hanno incrociato una Fiorentina elegante, ancora una volta ben cucita tra i reparti da quel maestro sartoriale che è Italiano, però senza tanti titolari, con la testa rivolta almeno in parte all’Inter e al West Ham, e sicuramente senza la fame che morde lo stomaco quando gli appuntamenti sono da dentro o fuori. A questa prima, si legano diverse altre considerazioni che autorizzano a credere ancora alle possibilità di uno scatto - da produrre contro Spezia e Inter - che possa portare il Toro in Europa. La prima, e qui si torna a variabili oggettive, è la condizione fisica. Contro i viola fin sprecata da alcuni elementi. Si pensi a Singo: ha avuto la forza fisica per prendere spesso il fondo, ma al dunque ha sprecato tutti i cross per i compagni. O anche a Karamoh: un altro che ha ritrovato la forma nel corpo, ma non la brillantezza che possa mettere il fisico al servizio delle giocate. Pure l’esterno offensivo ha avuto buone progressioni, vanificate da troppi errori con il pallone tra i piedi. Il paradosso, contro la Fiorentina, è che a colpire sia stato Sanabria, allenatosi con i compagni soltanto sabato, dopo giorni dedicati a un lavoro particolare a causa dell’infortunio muscolare patito a Verona.

Torino, Juric ritrova anche Zima A questo aspetto se ne lega un altro legato alla disponibilità della rosa: domenica l’unico assente era Radonjic, il quale, dovesse recuperare in vista della trasferta del Picco, consentirebbe a Juric di operare scelte pescando da ogni elemento del gruppo, evento mai accaduto in questa stagione. Nel terz’ultimo turno, e dopo un lungo stop a causa dell’operazione al ginocchio subita il 7 febbraio, il tecnico croato ha ritrovato anche Zima. Contestualizzando l’analisi al singolo incrocio di La Spezia c’è poi un altro aspetto, che può indurre positività in vista di una pronta reazione del Toro. È reduce da otto vittorie esterne: tantissime, un numero in grado di eguagliare i granata del 1976-77, che arrivarono secondi e che pure, a onor del vero, ebbero quattro partite in meno per raggiungere gli 8 successi (al tempo la Serie A era a 16 squadre). Tutti elementi in grado di alimentare le speranze di concretizzare un obiettivo che Juric ha sdoganato: «Vogliamo l’8° posto, per noi e per i nostri tifosi», ha recentemente dichiarato. C’è poi, non soltanto nell’allenatore ma in tutto il Torino, il desiderio di operare un miglioramento rispetto allo scorso campionato. Il primo anno di Juric si era chiuso a quota 50, e ora in classifica i granata sono allo stesso punto. Al netto di quale potrà essere la posizione finale, e se garantirà o meno l’Europa, elevarsi dai 50 punti attuali rappresenterebbe comunque una crescita. Certificando la bontà di un lavoro che si esprime in campo, al netto di quella invocata qualità mancante che non sempre allega alla prestazione i punti.

Torino, le condizioni per l'8°posto Guardando intanto la situazione a due giornate dal termine è scontato ritenere il Monza favorito per mettere dietro la concorrenza: composta da Bologna, Fiorentina e Torino. I lombardi, alla prima esperienza in Serie A, hanno infatti 52 punti, 2 in più del trio che insegue. La squadra di Palladino ospiterà il Lecce, quindi chiuderà a Bergamo contro l’Atalanta. Per il Bologna gli impegni saranno invece in casa contro il Napoli e a Lecce. La Fiorentina, che domani giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Inter e il 7 giugno affronterà il West Ham in quella di Conference riceverà la Roma, quindi andrà a Reggio Emilia per scontrarsi col Sassuolo. Il Toro al Picco punterà alla rivincita dopo aver perso in casa la gara d’andata, poi si congederà contro l’Inter. In caso di arrivo a parità di punti, la classifica avulsa premierà il Toro contro Monza e Fiorentina e lo condannerà al cospetto del Bologna.

